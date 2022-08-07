Никола Пельтц опубликовала эмоциональный пост в инстаграме* на фоне слухов о ее конфликте с Викторией Бекхэм

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Никола Пельтц встревожила своих подписчиков в инстаграме, опубликовав в соцсети фотографию своего заплаканного лица. В подписи к снимку супруга Бруклина Бекхэма призналась, что не всегда может противостоять попыткам некоторых людей ее ранить.

Мне бывает непросто показывать, что я тоже могу грустить. Мои сильные духом родители вбили мне в голову, что я не должна позволять людям причинять мне боль и чувствовать себя плохо из-за них. Но иногда каждого из нас кто-то заставляет испытывать негативные эмоции, и это нормально, что в таких случаях нам больно. Я решила написать об этом, потому что никогда раньше не показывала вам эту свою сторону.

Никола не уточнила, кто именно причинил ей боль, но многие интернет-пользователи посчитали ее пост косвенным подтверждением слухов о конфликте девушки со свекровью, Викторией Бекхэм.

Дело в том, что на днях издание Page Six сообщило со ссылкой на источник из окружения семейства Бекхэм, что по мере подготовки к свадьбе Бруклина отношения Виктории с избранницей сына становились все более натянутыми. Якобы Никола практически не допускала Викторию к планированию торжества и свела общение с ней до минимума.

Они терпеть друг друга не могут и не разговаривают друг с другом. Подготовка к свадьбе была сущим кошмаром. Последние несколько месяцев Бруклин практически не общался со своими родителями.

Отметим, что в комментарии к посту Николы Бруклин Бекхэм поддержал жену и признался ей в любви.

С дочерью миллиардера Нельсона Пельтца Бруклин Бекхэм познакомился на фестивале Coachella в 2017 году. Вскоре молодые люди начали встречаться, а в июне 2020 года пара обручилась. Свадьба, на которой собралось 500 гостей, состоялась в апреле 2022 года.

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