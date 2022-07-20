Николь Кидман

Николь Кидман посмеялась над своим выходом на показе Balenciaga в Париже, в котором она приняла участие вместе с Ким Кардашьян и Наоми Кэмпбелл. Выйти на подиум Николь пришлось в длинном платье, в котором было тяжело дефилировать, а после показа походку Кидман раскритиковали поклонники. Это Николь Кидман. Она феноменальная актриса и очень высокая. Она ходит как статуя, которая только что ожила, — написал в твиттере (заблокирован в России) пользователь @phxgvn.

После выхода Кидман на подиум в сети появилось много мемов на эту тему. Один из них актриса опубликовала в сторис в инстаграме*.

В ролике мужчина в аэропорту спародировал походку Кидман на подиуме. Посадка на рейс, но в стиле Николь Кидман на показе Balenciaga, — подписал он видео.

Кидман прокомментировала ролик и пообещала, что поработает над походкой. Попалась. Буду учиться, — написала она под постом.

За походку досталось не только Кидман: пользователи сети раскритиковали и Ким Кардашьян, которая прошлась по подиуму впервые.

В показе коллекции Balenciaga также приняли участие Белла Хадид, Дуа Липа и Рената Литвинова, которая является давней подругой Демны Гвасалии и его большой поклонницей.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией