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«Никогда не был украинским»: Александр Розенбаум высказался о принадлежности Крыма

«Никогда не был украинским»: Александр Розенбаум высказался о принадлежности Крыма
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Советский и российский певец Александр Розенбаум заявил, что всегда считал Крым российским.

Во время беседы с журналисткой Ксенией Собчак Розенбаум затронул тему принадлежности Крыма, который украинцы считают своим. Артист не согласился с этой точкой зрения и отметил, что всегда считал полуостров российским. За его позицию по этому вопросу он стал персоной нон грата на Украине.

«Лично я с 2014 года в “Миротворце”, потому что я сказал, что считаю Крым российским. А каким мне его считать? Я сказал то, что я знаю. Он никогда не был украинским», — заявил певец в эфире YouTube-канала «Осторожно, Собчак!»

Напомним, в 2014 году после госпереворота на Украине на полуострове Крым состоялся референдум, по итогам которого большинство жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.

Крым певец розенбаум собчак
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