Nikkei Asia: Япония рискует остаться без газа после соглашения России и Китая по «Сахалину-2»

«Даже если предположить, что японские компании Mitsui и Mitsubishi сохранят свои доли в “Сахалине-2”, китайские и российские фирмы будут иметь большее влияние на новые долгосрочные контракты. Это может привести к сокращению доли Японии в поставках СПГ», — говорится в статье.