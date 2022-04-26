Nikkei Asia: Япония рискует остаться без газа после соглашения России и Китая по «Сахалину-2»

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Япония рискует остаться без сжиженного природного газа в случае расширения сотрудничества между Россией и Китаем по проекту «Сахалин-2», отмечает издание Nikkei Asia, пишет «ПолитРоссия».
Газета напоминает, что недавно англо-голландская компания Shell из-за западных санкций объявила о «болезненном» выходе из нефтегазового проекта, реализуемого на острове Сахалин. Изначально он подразумевал раздел производимой продукции, при котором около 60% сжиженного газа предназначалось Японии. Shell, владевший 27,5% акций ищет покупателей своей доли. Ей активно интересуются китайские инвесторы. Отмечается, что 50% «Сахалина-2» принадлежат России, а еще 22,5% — японским компаниям.
Если сделка между западной компанией и Китаем состоится, Москва и Пекин получат почти полный контроль над жизненно важным для Токио проектом.
«Даже если предположить, что японские компании Mitsui и Mitsubishi сохранят свои доли в “Сахалине-2”, китайские и российские фирмы будут иметь большее влияние на новые долгосрочные контракты. Это может привести к сокращению доли Японии в поставках СПГ», — говорится в статье.
Авторы материала пояснили, что в ближайшей перспективе японцы не останутся без СПГ, поскольку до 2030 года действуют долгосрочные контракты. Однако по истечение этого срока Токио рискует остаться ни с чем, учитывая весьма агрессивную политику по отношению к соседним странам.
«Без “Сахалина-2” японское население может столкнуться с дополнительными расходами на энергию в размере около 7,8 миллиарда долларов в год. Счета за электричество и газ могут вырасти», — резюмировали журналисты.
Япония оказалась в крайне невыгодном положении. С одной стороны, Токио приходится вводить антироссийские санкции под давлением США, с другой стороны, японцы крайне зависимы от энергоресурсов, поставляемых из РФ.