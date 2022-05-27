Nikkei Asia: ироничная реакция Турции на украинский кризис взбесила Запад

Обозреватель и журналист Эндрю Норт в статье для издания Nikkei Asia рассказал, что обострение украинского кризиса вызвало у Турции ироничную реакцию, из-за чего некоторые деятели западных стран пришли в бешенство.
Норт в своей статье обратил внимание на способность президента Турции Реджепа Эрдогана к непредсказуемым решениям. Особо отмечается, что за последние восемь лет турецкий лидер постоянно подходил вплотную к опасной черте то с Западом и НАТО, то с Россией. В этот раз решение Анкары касательно идеи о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс вело западных деятелей в бешенство.
Эрдоган ясно дал понять, что не потерпит в составе НАТО страны, которые поддерживают формирования, признанные в Турции террористическими. Анкара пригрозила, что заблокирует принятие заявок от двух североевропейских стран.
«Крайне иронично, что именно в тот момент, когда конфликт на Украине стал главным приоритетом НАТО, Эрдоган угрожает сорвать ответ Альянса, заблокировав просьбы Швеции и Финляндии присоединиться к блоку. Союзники по НАТО взбешены тем, какое время Эрдоган выбрал, чтобы высказать свое недовольство», — цитирует Норта издание «ПолитРоссия».
Автор уверен, что Эрдоган также потребует преференций от НАТО взамен на отзыв вето. Вполне вероятно, что Вашингтон готов будет пойти на уступки, не желая терять отношение с партнером, у которого есть доступ к Черному морю.