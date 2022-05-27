Nikkei Asia: ироничная реакция Турции на украинский кризис взбесила Запад

Норт в своей статье обратил внимание на способность президента Турции Реджепа Эрдогана к непредсказуемым решениям. Особо отмечается, что за последние восемь лет турецкий лидер постоянно подходил вплотную к опасной черте то с Западом и НАТО, то с Россией. В этот раз решение Анкары касательно идеи о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс вело западных деятелей в бешенство.