Никита Пресняков заявил, что улетевшая за границу Пугачева не будет продавать свой замок

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Внук эстрадной певицы Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков опроверг слухи о продаже замка своей бабушки в подмосковной деревне Грязь.
Уже больше двух месяцев прошло с тех пор, как Примадонна вместе со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным и двумя детьми отправилась в Израиль. Оттуда исполнительница хита «Любовь, похожая на сон» заявила, что находится в отпуске, пока у Лизы и Гарри каникулы в школе. Однако с началом учебы двойняшки так и не вернулись, а сама Пугачева перестала выходить на связь с подписчиками.
После этого появились слухи, что артистка решила продать свой замок в Подмосковье, где они с семьей жили последние годы. Эту информацию опроверг ее внук Пресняков-младший, объяснив, что никто поместье продавать не собирается.
«Нет, я там не живу. Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете – неправда. Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию», — сказал музыкант в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Ранее Галкин в соцсетях рассказал о потере рекламных контрактов после переезда из России. Затем он анонсировал сразу 12 концертов в Израиле, которые, по его словам, пользуются большим успехом.