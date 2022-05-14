Никита Пресняков заявил, что улетевшая за границу Пугачева не будет продавать свой замок

Уже больше двух месяцев прошло с тех пор, как Примадонна вместе со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным и двумя детьми отправилась в Израиль. Оттуда исполнительница хита «Любовь, похожая на сон» заявила, что находится в отпуске, пока у Лизы и Гарри каникулы в школе. Однако с началом учебы двойняшки так и не вернулись, а сама Пугачева перестала выходить на связь с подписчиками.