Никита Пресняков рассказал о своей ошибке в шоу «Маска»

«Никогда не думал, что скажу это, но за десять программ было уже много экстрим-вокала в моем исполнении, поэтому я хотел вернуться к классическому звучанию Козерога и в следующей программе спеть «Жил-был я» Александра Градского. Я даже сейчас думаю, что, если бы в последнем для себя выпуске спел эту песню, а не Bad Habbits, все бы было иначе», — рассказал Пресняков изданию kp.ru.