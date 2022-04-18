Никита Пресняков рассказал о своей ошибке в шоу «Маска»

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Первый полуфинал интригующего шоу «Маска» раскрыл очередного героя. Им стал герой в костюме Козерога, которым оказался солист группы Multiverse Никита Пресняков.
Музыкант признался, что ему не хотелось покидать проект, ведь он почти слился со своим костюмом. Пресняков жалеет, что ему не удалось показать номера, которые он приготовил для второго полуфинала и финала. По его мнению, если бы в последнем выпуске он выбрал другую песню, судьба его персонажа могла сложиться иначе.
«Никогда не думал, что скажу это, но за десять программ было уже много экстрим-вокала в моем исполнении, поэтому я хотел вернуться к классическому звучанию Козерога и в следующей программе спеть «Жил-был я» Александра Градского. Я даже сейчас думаю, что, если бы в последнем для себя выпуске спел эту песню, а не Bad Habbits, все бы было иначе», — рассказал Пресняков изданию kp.ru.
При этом он отметил, что важно соблюдать чередование русских и иностранных композиций, а в это выпуске была очередь зарубежной песни. Пресняков пообещал спеть задуманное на стримах для своих поклонников и поблагодарил зрителей за поддержку.