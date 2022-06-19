Никита Надточий назначен новым командиром украинского нацполка «Азов»

Отмечается, что его назначили на место Дениса Прокопенко с позывным Редис, который возглавлял нацполк до своего пленения на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В настоящий момент Прокопенко ожидает суда в СИЗО на территории Донецкой Народной Республики.