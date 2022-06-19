Никита Надточий назначен новым командиром украинского нацполка «Азов»

Новым командиром украинского националистического полка «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) станет Никита Надточий с позывным Раз-Два. Об этом сообщил бывший командующий подразделением Максим Жорин.
Он отметил, что целью нового командира должна стать подготовка полка для дальнейшего участия в боевых действиях в ходе специальной операции России. До этого Надточий служил комбатом в «Азове».
Отмечается, что его назначили на место Дениса Прокопенко с позывным Редис, который возглавлял нацполк до своего пленения на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В настоящий момент Прокопенко ожидает суда в СИЗО на территории Донецкой Народной Республики.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела