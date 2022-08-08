Никита Михалков жестко высказался о бегстве актера Анатолия Белого

Российский режиссер Никита Михалков критически высказался об эмиграции актера Анатолия Белого, который из России перебрался в Израиль. Свои мысли по этому поводу он озвучил в новом выпуске «Бесогон ТВ».
Михалков отреагировал на недавний пост Белого, где он попытался обосновать свою позицию по спецоперации. Режиссер подверг сомнению искренность слов актера — так, артист заявил, что разочаровался в природе человека и добавил, что считает себя частью культуры, приверженцы которой хотели демократического развития в России.
Михалков же возмутился его словами и, в частности, тем, что Белый считает себя и свой круг «культурой».