Никита Михалков высказался о низком уровне современной режиссуры

Народный артист РСФСР Никита Михалков указал на катастрофическое падение уровня кинорежиссуры в России.
Как подчеркнул Михалков на вручении дипломов выпускникам Академии кинематографического и театрального искусства, в нынешнее время дошло до того, что актеров нужно учить противостоять плохим режиссерам.
«Уровень режиссуры настолько упал, настолько упала режиссерская школа, что мне захотелось хоть каких-то ребят вооружить против плохой режиссуры. Против режиссеров, которые не могут помочь. Чтобы внутренние механизмы, постулаты, о которых мы здесь говорим, могли плохой режиссуре противостоять», — цитирует его kp.ru.
Михалков заявил, что российский кинематограф не должен пытаться походить на западный. Он также признался, что его не интересует возможность России выйти на мировой уровень.