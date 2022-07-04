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Никита Михалков высказался о низком уровне современной режиссуры

Никита Михалков высказался о низком уровне современной режиссуры
Агентство «Москва» / Александр Авилов

Народный артист РСФСР Никита Михалков указал на катастрофическое падение уровня кинорежиссуры в России.

Как подчеркнул Михалков на вручении дипломов выпускникам Академии кинематографического и театрального искусства, в нынешнее время дошло до того, что актеров нужно учить противостоять плохим режиссерам.

«Уровень режиссуры настолько упал, настолько упала режиссерская школа, что мне захотелось хоть каких-то ребят вооружить против плохой режиссуры. Против режиссеров, которые не могут помочь. Чтобы внутренние механизмы, постулаты, о которых мы здесь говорим, могли плохой режиссуре противостоять», — цитирует его kp.ru.

Михалков заявил, что российский кинематограф не должен пытаться походить на западный. Он также признался, что его не интересует возможность России выйти на мировой уровень.

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