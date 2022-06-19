Никита Михалков представил спектакль «12» в Александринском театре

Кинорежиссер, актер и сценарист Никита Михалков представил свой спектакль в Санкт-Петербурге.
Премьера постановки была приурочена к Петербургскому международному экономическому форуму — 2022. Сюжет спектакля «12» основан на одноименном фильме, который снял Михалков в 2007 году.
«Спектакль — живой, каждый раз — разный, он меняется, реагирует на современные проблемы, при этом основная канва, сюжет произведения все равно остается тем же», — цитирует режиссера «АиФ».
Михалков впервые вышел на сцену Александринского театра. Премьера в Северной столице была представлена дважды — 17 и 18 июня.
Как напоминает «Царьград», ПМЭФ в этом году посетили 14 тысяч человек из 131 страны. Юбилейный форум проходил в городе на Неве с 15 по 18 июня.