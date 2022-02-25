Никита Михалков: предательство Украины и «партнеров» Запада превысило все нормы

Режиссер Никита Михалков назвал признание Россией независимости ДНР и ЛНР единственным выходом из тупика. С его слов, «череда предательств со стороны Украины и западных “партнеров” превысила все допустимые нормы».

Жители Донецкой и Луганской народных республик хотят жить по тем законам и правилам, по которым они жили столетия, отметил Михалков

«В течение восьми лет мир спокойно взирал на то, как просто безнаказанно убивают невинных граждан только за то, что они не хотели признать пришедший путем путча нацистский режим», — цитирует режиссера ТАСС.

Также Михалков подчеркнул, что те деятели культуры, которые сейчас требует прекратить операцию России по защите Донбасса, ни разу не высказались по поводу преступлений, происходивших на территории Украины по отношению к мирному населению.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Такое решение глава государства объяснил необходимостью защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, украинские власти не оставили Москве другого выбора.

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