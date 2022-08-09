Никита Михалков ответил на прощальное письмо сбежавшего из РФ Анатолия Белого

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков отреагировал на слова актера Анатолия Белого, сбежавшего из России после начала спецоперации по защите республик Донбасса.
Михалков выпустил очередной выпуск программы «Бесогон», в котором прочитал и ответил на прощальное письмо актера, который, как он сам заявил, больше не может оставаться в России».
«Многозначительно написано, согласитесь? «Тьма на русской земле» – вы серьезно? А что творится в том светлом мире, куда вы убежали, Анатолий? Когда вы говорите про «культуру», то говорите про себя? Или таких вот своих коллег», – сказал Михалков.
Отмечается, что после бегства из России актер Белый не общался ни с кем из своих коллег «по цеху».