Новости0

Никита Михалков ответил на прощальное письмо сбежавшего из РФ Анатолия Белого

Никита Михалков ответил на прощальное письмо сбежавшего из РФ Анатолия Белого
Комсомольская правда/ Global Look Press

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков отреагировал на слова актера Анатолия Белого, сбежавшего из России после начала спецоперации по защите республик Донбасса.

Михалков выпустил очередной выпуск программы «Бесогон», в котором прочитал и ответил на прощальное письмо актера, который, как он сам заявил, больше не может оставаться в России».

«Многозначительно написано, согласитесь? «Тьма на русской земле» – вы серьезно? А что творится в том светлом мире, куда вы убежали, Анатолий? Когда вы говорите про «культуру», то говорите про себя? Или таких вот своих коллег», – сказал Михалков.

Отмечается, что после бегства из России актер Белый не общался ни с кем из своих коллег «по цеху».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.