Никита Михалков ответил на прощальное письмо сбежавшего из РФ Анатолия Белого

«Многозначительно написано, согласитесь? «Тьма на русской земле» – вы серьезно? А что творится в том светлом мире, куда вы убежали, Анатолий? Когда вы говорите про «культуру», то говорите про себя? Или таких вот своих коллег», – сказал Михалков.