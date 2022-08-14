Никита Михалков описал будущее сбежавших из России артистов

Кинорежиссер не сомневается, что все уехавшие звезды в скором времени вернутся назад. Михалков добавил, что из России этих звезд никто не изгонял, они «самоизгнанные». Более того, уехав из страны, они сделали свой выбор и «больше не нужны России».