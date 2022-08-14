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Никита Михалков описал будущее сбежавших из России артистов

Никита Михалков описал будущее сбежавших из России артистов
Комсомольская правда/ Global Look Press

Российский режиссер Никита Михалков описал будущее российских знаменитостей, которые сбежали из страны после начала спецоперации по защите республик Донбасс. Своим мнением он поделился в программе «Бесогон ТВ».

Михалков заявил, что уехавшие из страны артисты и прочие селебрити начала навязывать другим антироссийские настроения, «чтобы закрепиться на чужбине».

«Если проследить за их действиями, становится ясно, что они начинают проталкивать в массы авантюристские идеи, провоцируют на реакцию, а затем используют эту реакцию как оружие», – заявил деятель искусства.

Кинорежиссер не сомневается, что все уехавшие звезды в скором времени вернутся назад. Михалков добавил, что из России этих звезд никто не изгонял, они «самоизгнанные». Более того, уехав из страны, они сделали свой выбор и «больше не нужны России».

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