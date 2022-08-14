Никита Михалков описал будущее сбежавших из России артистов

Российский режиссер Никита Михалков описал будущее российских знаменитостей, которые сбежали из страны после начала спецоперации по защите республик Донбасс. Своим мнением он поделился в программе «Бесогон ТВ».
Михалков заявил, что уехавшие из страны артисты и прочие селебрити начала навязывать другим антироссийские настроения, «чтобы закрепиться на чужбине».
«Если проследить за их действиями, становится ясно, что они начинают проталкивать в массы авантюристские идеи, провоцируют на реакцию, а затем используют эту реакцию как оружие», – заявил деятель искусства.
Кинорежиссер не сомневается, что все уехавшие звезды в скором времени вернутся назад. Михалков добавил, что из России этих звезд никто не изгонял, они «самоизгнанные». Более того, уехав из страны, они сделали свой выбор и «больше не нужны России».