Nike предлагает приобрести NFT-кроссовки CryptoKicks

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Обувной гигант Nike запатентовал обувь, которая зарегистрирована как токен (NFT) на блокчейне Ethereum.





В заявке на патент, опубликованной 10 декабря, Nike заявил, что планирует создать уникальные идентификаторы, а также создать токены ERC 721 для некоторых ботинок. Эти кроссовки получили название CryptoKicks.

Цифровая обувь теперь доступна для приобретения за криптовалюту и имеет изменяющий стиль Skin Vial NFT для персонализации. «Токенизированные» кроссовки от Nike стилизованы под дизайн Nike Dunk, который впервые был представлен как специализированная баскетбольная обувь в 1980-х годах, а затем стал основным выбором в качестве спортивной обуви для скейтбордистов.





На момент создания новостного материала минимальная цена на «токенизированную» обувь составляла 1,6 ETH на OpenSea (примерно 4500 долл. США). В то же время, на некоторые экземпляры компания выставила цену в 200 ETH (ни много, ни мало – более полумиллиона долларов США).