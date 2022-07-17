Никас Сафронов заявил, что могилу Александра Градского могут потревожить

Художник Никас Сафронов заявил, что тело певца и композитора Александра Градского могут эксгумировать жаждущие наследства родственники.
Сафронов высказался о наследстве Градского и его близких, которые еще не все поделили между собой после смерти композитора. Музыкант скончался в конце прошлого года, но разбирательства с участием его родных не угасают до сих пор.
«Выясняется, что все тут, и жены и дети, и первые, и вторые, будут еще незаконные дети. Будут тело эксгумировать, доставать ДНК», — сказал художник в YouTube-шоу «Хватит слухов!».
Градского не стало 28 ноября 2021 года. У композитора остались двое несовершеннолетних детей от брака с моделью Мариной Коташенко и двое взрослых наследников от третьего брака.