Никас Сафронов уверен, что живущая в Израиле Пугачева вернется в Россию

Художник Никас Сафронов высказался о живущих в Израиле народной артистке СССР Алле Пугачевой и ее супруге, юмористе Максиме Галкине.
В Сети ранее появилась информация, что исполнительница планирует вернуться в Россию осенью. Дети — Лиза и Гарри должны пойти в школу. По мнению Сафронова, Примадонна обязательно вернется на Родину.
«Это ее личное дело, она сама знает, что делает. Она была, она есть. Максим — ее муж, был ведущим. Ну что он создал такое великое? Ну, уехал и уехал. Я думаю, Алла вернется», — поделился он с «МК».
Напомним, Пугачева разозлила россиян своим надменным поведением. После акции на здании телецентра «Останкино» она призвала соотечественников «спать спокойно».