Никас Сафронов рассказал о своем отношении к Галкину

Художник Никас Сафронов признался, что уже давно не интересуется персоной Максима Галкина. По словам живописца, он знает о шоумене лишь как о супруге своей подруги Аллы Пугачевой.
Сафронов отметил, что в начале карьеры Галкин был интересной личностью и за его пародиями было весело наблюдать. Однако спустя время пыл артиста угас, и он стал никому не интересен. Именно поэтому художника не волнует судьба юмориста после переезда в Израиль.
«Я просто знаю, что Галкин — муж моей доброй старой знакомой, с которой мы давно дружим — Аллы Борисовны Пугачевой. С Максимом я никогда близко не общался, и за его деятельностью не слежу, не в курсе, что он делает. Если совершил преступление, его должны наказать, если совершил подвиг — его должны наградить», — рассказал Сафронов в беседе с Teleprogramma.pro.
Сейчас Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми находится в Израиле. Семейная пара покинула Родину около трех месяцев назад, чем вызвала большое недовольство сограждан.