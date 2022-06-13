Никас Сафронов рассказал о своем отношении к Галкину

«Я просто знаю, что Галкин — муж моей доброй старой знакомой, с которой мы давно дружим — Аллы Борисовны Пугачевой. С Максимом я никогда близко не общался, и за его деятельностью не слежу, не в курсе, что он делает. Если совершил преступление, его должны наказать, если совершил подвиг — его должны наградить», — рассказал Сафронов в беседе с Teleprogramma.pro.