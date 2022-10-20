Никас Сафронов предложил позвать на «Песню года» SHAMAN вместо Софии Ротару

«Решение не приглашать ее в Москву – абсолютно верно. Я лично считаю, что вместо Ротару на «Песне года» должен выступать певец SHAMAN, поскольку он действительно в этом году отличился множеством прекрасных композиций, которые тронули не только меня, но и большую часть россиян», — цитирует портал «PROзвезд».