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Никас Сафронов предложил позвать на «Песню года» SHAMAN вместо Софии Ротару

Никас Сафронов предложил позвать на «Песню года» SHAMAN вместо Софии Ротару
Федеральное агентство новостей

Известный российский художник Никас Сафронов высказался в поддержку решения организаторов «Песни года» не приглашать Софию Ротару в качестве участника фестиваля.

Певица София Ротару на протяжении нескольких десятилетий является неизменной гостьей «Песни года», однако в этом году концерт пройдет без нее. При этом Сафронов назвал такое решение организаторов правильным.

«Решение не приглашать ее в Москву – абсолютно верно. Я лично считаю, что вместо Ротару на «Песне года» должен выступать певец SHAMAN, поскольку он действительно в этом году отличился множеством прекрасных композиций, которые тронули не только меня, но и большую часть россиян», — цитирует портал «PROзвезд».

Ранее сообщалось, что сбежавшая из РФ после начала спецоперации украинская певица София Ротару всегда была желанным гостем на «Песне года». Но в этом году организаторы российского фестиваля не стали приглашать звезду принять участие в ежегодном мероприятии из-за ее позиции по СВО и финансирования Вооруженных сил Украины.

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