Никас Сафронов предложил позвать на «Песню года» SHAMAN вместо Софии Ротару

Известный российский художник Никас Сафронов высказался в поддержку решения организаторов «Песни года» не приглашать Софию Ротару в качестве участника фестиваля.
Певица София Ротару на протяжении нескольких десятилетий является неизменной гостьей «Песни года», однако в этом году концерт пройдет без нее. При этом Сафронов назвал такое решение организаторов правильным.
«Решение не приглашать ее в Москву – абсолютно верно. Я лично считаю, что вместо Ротару на «Песне года» должен выступать певец SHAMAN, поскольку он действительно в этом году отличился множеством прекрасных композиций, которые тронули не только меня, но и большую часть россиян», — цитирует портал «PROзвезд».
Ранее сообщалось, что сбежавшая из РФ после начала спецоперации украинская певица София Ротару всегда была желанным гостем на «Песне года». Но в этом году организаторы российского фестиваля не стали приглашать звезду принять участие в ежегодном мероприятии из-за ее позиции по СВО и финансирования Вооруженных сил Украины.