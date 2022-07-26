Никас Сафронов потрясен неоригинальным памятником бывшему мужу Пугачевой

«Немного жаль. Александр Стефанович был неординарной личностью — и памятник для него мог быть более оригинальным, с фантазией, которой обладал сам Саша. Спасибо родственникам, что они вообще поставили ему памятник — многие могилы известных людей находятся в запущенном состоянии и не имеют никаких монументов», — отметил Сафронов.