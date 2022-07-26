Никас Сафронов потрясен неоригинальным памятником бывшему мужу Пугачевой

Известный художник Никас Сафронов прокомментировал появления памятника на могиле бывшего мужа Аллы Пугачевой Александра Стефановича, сообщает портал «Prozvezd».
Сафронов хорошо общался со Стефановичем и был огорчен тем фактом, что родственники поставили режиссеры слишком простой памятник.
«Немного жаль. Александр Стефанович был неординарной личностью — и памятник для него мог быть более оригинальным, с фантазией, которой обладал сам Саша. Спасибо родственникам, что они вообще поставили ему памятник — многие могилы известных людей находятся в запущенном состоянии и не имеют никаких монументов», — отметил Сафронов.
Ранее «Народные Новости» писали, что художник Никас Сафронов заявил, что тело певца и композитора Александра Градского могут эксгумировать жаждущие наследства родственники.