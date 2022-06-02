Никас Сафронов не исключает возвращения Пугачевой в Россию

Художник Никас Сафронов считает, что народная артистка СССР Алла Пугачева со временем вернется в Россию.
Пугачева вместе со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным уехала в Израиль в начале мая. Примадонна на долгое время пропала из медийного пространства, и только недавно певица призналась журналистам, что собирается вернуться в Россию к сентябрю. Однако многие сомневаются в возвращении Пугачевой на родину из-за антироссийской позиции ее мужа.
«Это ее личное дело, она сама знает, что делает. Она была, она есть. Максим — ее муж, был ведущим. Ну что он создал такое великое? Ну, уехал и уехал. Я думаю, Алла вернется», — цитирует Сафронова «МК».
Сам художник, к слову, на данный момент оформляет визу в Грецию. Сафронов подчеркнул, что не собирается переезжать в другую страну, однако он намерен начать путешествовать как только обстановка в мире успокоится.