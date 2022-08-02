Никакой новой раскладушки и первого смартфона с 200-мегапиксельной камерой. Motorola внезапно отменила анонс двух новинок

Компания Motorola неожиданно отменила сегодняшнее мероприятие, на котором должны были представить новую раскладушку Razr и флагманский Moto X30 Pro с 200-мегапиксельной камерой.





Об отмене мероприятия рассказал генеральный менеджер Motorola и Lenovo в Китае. При этом причин он не назвал, а машинный перевод с китайского и вовсе намекает на то, что он сам не ожидал отмены, но, скорее всего, это именно ошибка перевода.

При этом в заявлении ни слова нет о том, когда всё же будут представлены смартфоны или хотя бы о том, что они точно выйдут, но позже. То есть в теории аппараты могли вообще отменить, но это маловероятно.