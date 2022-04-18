никакого зарядника в комплекте электромобилей Tesla

загрузка...

Компания Tesla сократила комплект поставки своих электромобилей. Теперь из него исключены кабели для зарядки автомобилей.





Изначально стандартный комплект поставки включал кабели NEMA 14-50 и NEMA 5-15 для более медленной зарядки. Первый из них уже некоторое время назад пропал из стандартной комплектации и начал продаваться отдельно за 400 долларов. При этом NEMA 5-15 для подключения автомобиля к стационарной сети продолжал входить в комплект электромобилей Tesla.

Так происходило до настоящего времени, но теперь ситуация изменилась. Как обратил внимание тематический ресурс Electrek, из комплекта Tesla пропал и NEMA 5-15. Автопроизводитель начал предлагать его в качестве опционального аксессуара.

Интересно, что этот шаг компании вызвал бурную реакцию пользователей в сети. В результате генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о снижении цены провода на 75 долларов — 200 долларов вместо прежних 275 долларов. Также отмечается, что всем, кто уже заказал Tesla, но ещё не получил, автомобиль будет доставлен уже в урезанной комплектации.