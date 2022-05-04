Никакого штурма нет: Песков объяснил обострение ситуации вокруг «Азовстали»

Ранее сообщалось, что на территории металлургического комбината в Мариуполе была слышна стрельба, а также видны поднимающиеся столбы дыма. Позднее, стало известно, что националисты, заблокированные на заводе, воспользовались режимом тишины, чтобы выйти на огневые позиции.