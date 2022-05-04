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    Никакого штурма нет: Песков объяснил обострение ситуации вокруг «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Никакого штурма нет: Песков объяснил обострение ситуации вокруг «Азовстали»

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    MOs810 / CC BY-SA 3.0 / wikipedia.org

    Военнослужащие ВС РФ и ДНР не штурмуют территорию завода «Азовсталь», а лишь подавляют огневые точки, на которые выходят националисты, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает URA.RU.

    Ранее сообщалось, что на территории металлургического комбината в Мариуполе была слышна стрельба, а также видны поднимающиеся столбы дыма. Позднее, стало известно, что националисты, заблокированные на заводе, воспользовались режимом тишины, чтобы выйти на огневые позиции.

    Стоит отметить, что ситуацию в Мариуполе прокомментировал и министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, город возвращается к мирной жизни. Министр отметил, что российские военные продолжают попытки убедить остатки националистов сложить оружие и отпустить мирных жителей.

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