Никакого штурма нет: Песков объяснил обострение ситуации вокруг «Азовстали»

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Военнослужащие ВС РФ и ДНР не штурмуют территорию завода «Азовсталь», а лишь подавляют огневые точки, на которые выходят националисты, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает URA.RU.
Ранее сообщалось, что на территории металлургического комбината в Мариуполе была слышна стрельба, а также видны поднимающиеся столбы дыма. Позднее, стало известно, что националисты, заблокированные на заводе, воспользовались режимом тишины, чтобы выйти на огневые позиции.
Стоит отметить, что ситуацию в Мариуполе прокомментировал и министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, город возвращается к мирной жизни. Министр отметил, что российские военные продолжают попытки убедить остатки националистов сложить оружие и отпустить мирных жителей.