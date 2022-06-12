«Никакого характера»: немцы осудили Шольца за поездку в Киев на фоне постоянных выходок Мельника

Канцлер Германии Олаф Шольц должен отправиться в Киев с визитом, и новость об этом вызвала шквал критики о стороны его сограждан: читатели немецкой Bild в комментариях сошлись в том, что канцлеру не подобает так поступать на фоне оскорбительных заявлений в его адрес со стороны некоторых украинских деятели.