«Никакого характера»: немцы осудили Шольца за поездку в Киев на фоне постоянных выходок Мельника

Канцлер Германии Олаф Шольц должен отправиться в Киев с визитом, и новость об этом вызвала шквал критики о стороны его сограждан: читатели немецкой Bild в комментариях сошлись в том, что канцлеру не подобает так поступать на фоне оскорбительных заявлений в его адрес со стороны некоторых украинских деятели.
Речь идет о постоянных колких высказываниях украинского посла Андрея Мельника про политику ФРГ, а иногда и в адрес лично немецкого канцлера. Немцам не понравилась сама мысль о том, что их руководство оскорбляют представители Киева, а немецкие политики в ответ отправляются на Украину и предлагают помощь.
«Теперь он окончательно простит весь позор, оскорбления, унижения и дерзость, нанесенные Германии украинским правительством. В качестве благодарности идет жирный чек с перспективой дальнейших выплат»;
«Может быть, кому-то стоит снова съездить к президенту России Путину. Или кто-то всерьез верит, что паломничество к “политической элите” Украины, послушной США и культивирующей связи с мафией, пардон, олигархией, положит конец конфликту?»;
«Надеюсь, он скажет им вернуть своего посла-запугивателя. В противном случае больше никаких денег немецких налогоплательщиков и уж точно никакого оружия, продлевающего конфликт»;
«Шольц — канцлер Германии или Украины? У нас тут своих проблем хватает»;
«После всех оскорблений? Никакого характера», — писали читатели Bild.
Напомним, Мельник приобрел в ФРГ крайне неоднозначную репутацию, постоянно высказываясь в негативном ключе о том, как Берлин относиться к Киеву, и даже называл Шольца «обиженной ливерной колбасой». Поняв, что перегнул палку, господин украинский посол позже попытался оправдаться, якобы дерзкой риторикой он просто пытался привлечь внимание общественности к проблемам его родины.