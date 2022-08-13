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«Никаких военных здесь нет»: ВСУ обстреляли мирных жителей района шахты Калинина в Донецке — первые кадры

«Никаких военных здесь нет»: ВСУ обстреляли мирных жителей района шахты Калинина в Донецке — первые кадры
Дмитрий Астрахань/Народные Новости

Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать мирные города Донецкой Народной Республики, совершая карательные удары по гражданскому населению. Военкор «Народных Новостей» показал последствия артиллерийского обстрела района шахты Калинина в Донецке.

Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости

Движимые ненавистью украинские подразделения снова обстреляли гражданское население в Калининском районе Донецка. ВСУ открыли огонь по территории шахты Калинина, в результате чего полностью уничтожена станция технического обслуживания в гаражном кооперативе.

Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости

После обстрела произошел пожар, который повредил близлежащие постройки. На данный момент пожарные бригады МЧС Донецкой Народной Республики продолжают бороться с огнем.

«Мы здесь спокойной работали, чинили автомобили, никаких военных частей тут нет, но сегодня утром, около 10 часов, по нам начались прилеты, сильный свист, взрывы. Сразу же произошло возгорание, дым, кошмар какой-то. Очень страшно, наш район никогда не был в зоне обстрелов», — рассказал охранник гаражного кооператива Николай.

Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости

Стоит отметить, что представители украинских вооруженных формирований с каждым днем все яростнее уничтожают гражданскую инфраструктуру и мирное население Донецкой Народной Республики.

Ранее «Народные Новости» показали уникальные кадры с передовой боев за поселок Пески, один из важнейших укрепленных районов на Авдеевском направлении. Украина использовала восемь лет перемирий, чтобы превратить Пески в зону сплошных укреплений, многие из которых тяжело уничтожить пехотным вооружением.

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