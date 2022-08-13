«Никаких военных здесь нет»: ВСУ обстреляли мирных жителей района шахты Калинина в Донецке — первые кадры

«Мы здесь спокойной работали, чинили автомобили, никаких военных частей тут нет, но сегодня утром, около 10 часов, по нам начались прилеты, сильный свист, взрывы. Сразу же произошло возгорание, дым, кошмар какой-то. Очень страшно, наш район никогда не был в зоне обстрелов», — рассказал охранник гаражного кооператива Николай.