Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать мирные города Донецкой Народной Республики, совершая карательные удары по гражданскому населению. Военкор «Народных Новостей» показал последствия артиллерийского обстрела района шахты Калинина в Донецке.
Движимые ненавистью украинские подразделения снова обстреляли гражданское население в Калининском районе Донецка. ВСУ открыли огонь по территории шахты Калинина, в результате чего полностью уничтожена станция технического обслуживания в гаражном кооперативе.
После обстрела произошел пожар, который повредил близлежащие постройки. На данный момент пожарные бригады МЧС Донецкой Народной Республики продолжают бороться с огнем.
«Мы здесь спокойной работали, чинили автомобили, никаких военных частей тут нет, но сегодня утром, около 10 часов, по нам начались прилеты, сильный свист, взрывы. Сразу же произошло возгорание, дым, кошмар какой-то. Очень страшно, наш район никогда не был в зоне обстрелов», — рассказал охранник гаражного кооператива Николай.
Стоит отметить, что представители украинских вооруженных формирований с каждым днем все яростнее уничтожают гражданскую инфраструктуру и мирное население Донецкой Народной Республики.
Ранее «Народные Новости» показали уникальные кадры с передовой боев за поселок Пески, один из важнейших укрепленных районов на Авдеевском направлении. Украина использовала восемь лет перемирий, чтобы превратить Пески в зону сплошных укреплений, многие из которых тяжело уничтожить пехотным вооружением.