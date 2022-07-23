Никаких 5 миллионов рублей. Названы официальные цена на флагманский кроссовер Changan Uni-K, и они оказались гораздо ниже тех цен, что ранее установили дилеры

Представительство Changan в России назвало цены и раскрыло комплектации своего нового флагманского кроссовера Uni-K. Судя по официальному прайс-листу, автомобиль оказался гораздо дешевле, чем его до этого продавали дилеры: ни о какой стоимости в 5 миллионов рублей сейчас речи не идет.





У российского Uni-K три комплектации. Базовая — Comfort. Автомобиль в таком исполнении имеет дистанционный запуск двигателя, полностью диодную светотехнику, панорамный люк, электропривод двери багажника, выдвижные дверные ручки, 2-зонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха, обогрев ветрового стекла, а также сидений переднего и заднего рядов. Также доступны стандартные электронные системы безопасности и помощи водителю, система защиты от опрокидывания, датчики света и дождя, сенсорный экран с диагональю 12,3 дюйма, четыре порта USB.





Comfort — единственная версия Uni-K с передним приводом, в двух других привод полный. Цена такой версии — 3,22 миллиона рублей.

В комплектации Luxe есть все то же самое, плюс адаптивный круиз-контроль, улучшенная акустическая система с 7 динамиками Sony, виртуальная панель приборов с экраном диагональю 9,2 дюйма, беспроводная зарядка смартфона и 19-дюймовое запасное колесо. Цена Uni-K в исполнении Luxe — 3,37 миллиона рублей.





В топовой версии Tech есть вентиляция передних сидений, система автоматического управления дальним светом, фоновая подсветка салона с возможностью выбора из 64 цветов, 12 динамиков Sony, в том числе встроенные в подголовники передних сидений. В максимальной версии кроссовера адаптивный круиз-контроль сочетается с ассистентом движения в пробке и мониторингом слепых зон, системами предупреждения о фронтальном столкновении, автоматического торможения, удержания в полосе движения, предупреждения о сходе с полосы и экстренного торможения при обнаружении пешеходов. Стоимость Uni-K в версии Tech — 3,48 миллиона рублей.









Все Changan Uni-K, вне зависимости от исполнения, оснащены 2-литровым турбомотором мощностью 226 л.с., работающим в связке с 8-ступенчатов автоматической трансмиссией. Габариты кроссовера — 4865 х 1948 х 1695 мм.