Ника Белоцерковская обратилась к Кристине Потупчик: “Задача вам поставлена нехитрая — репутацию уничтожить”

Ника Белоцерковская

Блогер и бизнесвумен Ника Белоцерковская, открыто выступающая против военной спецоперации России на Украине, опубликовала в инстаграме* пост, в котором обратилась к Кристине Потупчик — одному из влиятельных медиаменеджеров России, специализирующихся на сетевой пропаганде.

Кристина Потупчик, я возмущена! Ваш телеграм-канал таки очень недоговаривает! Я все-таки рекомендую отбросить кокетство и сразу писать: “Белоника лично кастрирует русских солдат, выезжая каждое воскресенье на тайные оргии в Запорожье, куда ей привозят (для оргий) военнопленных”. А то как-то неубедительно. Как я понимаю, Кристина, задача вам поставлена очень нехитрая. Нарисовать портрет разложившийся личности! Репутацию уничтожить! Понятно же, что в своем уме против войны не топят. Поэтому выбраны алкоголь и наркотики. Разберем же.

— Алкоголь (придумали Синенику — ну не остроумно и все).

— Кокаин (для нищеброда за 15 рублей символ роскоши и порока. Вот тут Белоника как раз остроумно подходит, зря не сделан акцент). Какая аморальная тварь! Но тут пропаганда ступает на очень зыбкую почву. Ну как можно в стране, где институт репутации не просто отсутствует, а вызывает лишь гомерический хохот, репутацию человеку испортить? Как уничтожить то, чего нет? Когда воруют все, у кого не связаны руки, бухают тоже примерно все, а на ТВ давно перестали дышать, а только ****** (врут. — Прим. ред.) как дышат, у каждого “штатного патриота” по три-четыре вражеских паспорта и столько же импортных дач, а кокаин, давно не стесняясь, ввозят тоннами дипломатической почтой и прочее, прочее, прочее… Бесконечность репутационных потерь, ну-ну. Посмотрите на Машу Захарову на утреннем брифинге, ггг.

А порочная по-прежнему Ника, которая свое отплясала лет 15 назад. И в чем смысл этих четырех тысяч “очень страшных” угроз? Тоже не совсем понимаю — чтобы что? Создать иллюзию идеологической классовой ненависти? Так вроде ее и до этого никто особенно не скрывал. Или моя нежная (нет) психика должна остро вздрогнуть? Так не должна она давно ничего, я этот задор в социальных сетях трепетно наблюдаю лет 20. Опять деньги на ветер! А если вы вдруг решили, что Марианна Голубева, на чей душераздирающий комментарий (про тысячи ослепленных безруких кастратов в городе Пскове) я так ласково отреагировала, работает медсестрой в той псковской больнице, должна вас расстроить. М. Голубева проживает в швейцарском городе Цюрихе. Но она точно знает. Так ей сказал телевизор и В. Соловьев. Мы тоже верим (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала бывшая супруга миллионера Бориса Белоцерковского.

Ранее в телеграм-канале “Небожена”, который, по мнению Белоцерковской, ведет Кристина Потупчик, написали: “Ника Белоцерковская не против, если русских солдат будут кастрировать в плену”. В качестве аргумента привели комментарий Белоцерковской, которая на вопрос подписчицы, почему она защищает только украинских солдат и не обращает внимания на “наших кастрированных ослепленных и безруких мальчиков”, ответила следующее:

У их матерей был выбор — отправлять или нет на эту войну, которую развязала РФ. У украинцев выбора нет — они защищают свой дом. Разницу чувствуете?

После этого в телеграм-канале “Небожена” появился пост с этим комментарием Белоцерковской, в адрес Ники обрушилась волна критики.

Конфликт Ники Белоцерковской и Кристины Потупчик длится уже несколько лет — начался он еще до спецоперации и связан в том числе с конфликтом Белоцерковской и Божены Рынски.

Напомним, в марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Белоцерковской за “дискредитацию ВС РФ”, в мае ее заочно арестовали (уже много лет блогер живет во Франции). В июле Министерство юстиции внесло Нику в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Имущество Белоцерковской в России тоже арестовали, правда, часть бизнесвумен успела переписать на друзей и близких. Кроме всего прочего, блогер покинула издание “Собака.ру”, которым владела с 1999 года.

*Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)