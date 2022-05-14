Ника Белоцерковская отреагировала на объявление ее в розыск

загрузка...

Ника Белоцерковская

МВД России объявило в розыск Веронику Белоцерковскую — карточка с данными блогера и бизнесвумен появилась в соответствующем разделе на сайте ведомства.

Основанием для этого стало уголовное дело, которое против Белоцерковской возбудили еще в марте. Ее обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии на территории Украины.

В связи со своим новым статусом разыскиваемого лица Ника опубликовала в инстаграме* пост в “тюремном” стиле.

Данным прогоном хочу внести ясность по интересующим вас непоняткам, товарищ майор! Я щетаю, что в мире начал процветать беспредел. Некоторые из паханов, создав себе блага, идут по жизни пассажирами, живут за счет махновщины и не видят краев. И в первую очередь, товарищ майор, хочу вам чисто напомнить, о том, что никто из братвы еще не отменял Конституцию РФ (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

Напомню вам, товарищ майор, про статью 29, которая гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; гарантируется свобода массовой информации; цензура запрещается. Я, без базара, что масть ложится вилами и в рот вы ту конституцию и сзади и спереди, и всяких там буратин типа меня ни в ноль.

Но товарищ майор, есть подозрение, что интерпол остановит ваш мутный движняк с розыском по беспределу и вы испытаете крушение надежд. Так как одно дело комшарить безответных терпил, и совсем другое — ловить вежливых гастролеров на спорном раене.

С самого начала военной спецоперации на Украине Вероника Белоцерковская высказывала свое несогласие с действиями российских властей. Сейчас блогер находится во Франции. После того, как против нее возбудили уголовное дело, она покинула журнал “Собака.ru”, которым владела с момента его основания, и дала интервью Ксении Собчак.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией