Ника Белоцерковская дала интервью Ксении Собчак: о бывшем муже, беженцах, Сергее Шнурове и своих магических “способностях”

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Ника Белоцерковская и Ксения Собчак

На YouTube-канале Ксении Собчак сегодня вышло интервью с Никой Белоцерковской, на которую недавно было заведено уголовное дело в связи с распространением недостоверной информации про армию РФ. Spletnik собрал интересные цитаты: о бывших светских друзьях, экс-супруге Борисе Белоцерковском, магии и беженцах.

Ранее на этой неделе интервью с Белоцерковской выпустила также Ирина Шихман, после чего в сети стали обсуждать, что у Собчак “увели” ее эксклюзив, а Белоцерковская “подставила” Ксению, дав еще одно интервью. В телеграм-каналах отмечали, что два интервью все равно не стоит сравнивать, ведь формат беседы Ксении и Ники, которые давно знакомы и очень дружны, наверняка будет другим. В интервью Белоцерковская и Собчак, действительно, обсудили не только актуальные политические темы, но и общих светских знакомых.

О Сергее Шнурове

Так, Собчак спросила, как Ника относится сегодня к Сергею Шнурову, что она думает о его позиции и о том, “каким он стал сейчас”.

Года полтора-два назад я его вообще из интересных персонажей убрала. Для меня это одна из самых необъяснимых историй — мы же знаем, каким он был и что сейчас. Того Сережи, которым там восхищались, которого мы любили, с которым мы дружили, — его просто не существует. Я не знаю, как человек мог так просто исчезнуть.

Я думаю, он очень зависим от жены (Ольги Абрамовой, дочери бизнесмена Валерия Абрамова. — Прим. ред.). Она хотела получить себе приличного, богатого мужа — она его получила. Сергей Шнуров в костюмчиках Loro Piano — это комичное зрелище,

— сказала Ника.

Белоцерковская также прокомментировала свою ссору с бывшей женой Шнурова Матильдой, с которой она также была очень дружна. Отношения женщин испортились в 2018 году, когда Сергей и Матильда расстались, а Ника как раз разводилась со своим мужем Борисом Белоцерковским. Ника и Сергей отдыхали в общих компаниях и часто проводили время вместе, так что в прессе даже появились слухи о романе.

Белоцерковская сейчас объяснила, что их просто связывала общая ситуация — непростой развод. Матильда и Ника помирились год спустя, но сейчас в интервью, данном Собчак, Белоцерковская признала, что ее поведение в той ситуации было сродни предательству.

Я упустила момент, когда мы стали союзниками против нее. Его тогда было бесконечно жалко. Он бегал как гномик с ключиком и не знал, кому его вручить. Когда мы с Мотей потом помирились, она мне сказала: “Почему ты не позволила мне быть плохой, ведь я тебе столько всего позволяла”. Ну, наверно, это было предательство с моей стороны,

— призналась Ника.

О бывшем муже Борисе Белоцерковском

Упомянула в интервью Ника и своего бывшего мужа Бориса Белоцерковского. В браке они прожили 17 лет, у них двое общих детей. О своих отношениях с экс-супругом Ника рассказала, когда речь зашла о возможном влиянии уголовного расследования в ее отношении на жизнь Белоцерковского. Ника уверена, что ему ничто не угрожает.

У нас давным-давно раздельные бюджеты. Единственное, что нас связывает, это общие дети. Мы не интегрированы в жизнь друг друга. Меня не интересует совершенно, что там с ним происходит,

— сказала она.

Об Оксане Лаврентьевой

Еще одна бывшая подруга и светская героиня, о которой Ксения и Ника вспомнили во время беседы, — Оксана Лаврентьева. После начала военной спецоперации Лаврентьева написала пост, в котором положительно высказалась о Владимире Путине и написала, что “он каждый день делает все возможное, чтобы спасти Россию”.

Для меня это перечеркивает все. Невозможно кричать о каком-то свете в душе и о любви, и при этом рационально делать вселенскую подлость. Как человек, у которого есть большая лояльная аудитория, она должна не так себя вести,

— сказала Белоцерковская.

О Божене Рынской

А вот о своей бывшей подруге Божене Рынской, с которой в последнее время она серьезно конфликтовала и даже судилась, Ника говорить подробно не захотела.

Давай вообще уберем этого персонажа даже из обсуждения,

— сказала Ника, добавив, чтоб общие общественно-политические взгляды их с Боженой сблизить не могут.

О скандале с Chanel

Недавно в сети бурно обсуждали требование Chanel к российским клиентам в зарубежных бутиках подписывать документ о том, что вещь не будет использоваться в России. В противном случае клиенты не обслуживались. Такой шаг со стороны люксового бренда вызвал возмущение и ряд протестных флешмобов. Белоцерковская отметила, что не понимает ажиотажа вокруг ситуации.

Мне кажется, из этого пытаются сделать отвлекающее событие. Ну пришел юрист и сказал, что давайте напишем письмо, чтобы не было проблем из-за санкций. Я не думаю, что там был какой-то посыл. Меня, как человека наполовину русского, это не унижает.

Об изучении магии и гадании на Таро

Для меня изучение магии было изучением наших скрытых ресурсов и возможностей. Мне очень сложно разделить, что такое магия и что такое не магия. Я могу одним словом вывести человека из депрессии, полностью изменить то, что у него в голове. Могу страдающую бабу превратить в бабу счастливую в состоянии ожидания. Так не может ни один психотерапевт,

— сказала Ника, упомянув случай из своей практики, как она “нагадала” нового мужчину девушке, которая страдала от измен мужа. Девушка, по словам Ники, сразу же преобразилась, смогла выкинуть страх развода из головы и вскоре действительно нашла нового бойфренда.

О беженцах

Собчак удивилась тому, что в доме Ники много незнакомых ей людей, и спросила, кто они.

Это беженцы. Честно говоря, мне кажется, что сейчас беженцы — это признак любого приличного дома. У меня живет Оля Полякова, моя подруга и украинская певица, ее дочки, живут еще две девушки с детьми,

— рассказала Ника.