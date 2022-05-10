Ник Кейв сообщил о смерти второго сына Джетро Лэзенби

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Джетро Лэзенби

На 32-м году жизни умер старший сын австралийского рок-музыканта Ника Кейва, Джетро Лэзенби. Кейв подтвердил эту информацию прессе, но подробностями трагедии не поделился.

Как сообщает издание Rolling Stone, Лэзенби не стало спустя несколько дней после выхода под залог из тюрьмы, где он оказался за нападение на свою мать, модель Бо Лэзенби. Джетро признал вину. Суд постановил, что он должен пройти курс лечения от наркотической зависимости и воздерживаться от контактов с матерью в течение двух лет.

Ник Кейв

У молодого человека была диагностирована шизофрения. В 2018 году его уже приговаривали к тюремному заключению за нападение на девушку, с которой он тогда встречался.

Родился Джетро вне брака, всего за десять дней до того, как на свет появился другой сын Кейва, Люк, от его законной жены Вивиан Карнейро. Лэзенби знал, кто его отец, но впервые встретился с ним только в возрасте семи или восьми лет.

Джетро Лэзенби

Поначалу отношения Кейва со старшим сыном не заладились, но со временем стали лучше, и музыкант в интервью выражал раскаяние в том, что его не было рядом с Джетро в его юные годы. Повзрослев, Лэзенби стал использовать фамилию Кейв, в том числе в соцсетях. Он пробовал себя в качестве актера и модели — работал с Versace, Costume National, участвовал в съемках для журнала i-D. В последние годы жизни увлекался фотографией.

Семь лет назад умер другой сын Кейва, Артур, сорвавшись со скалы в городе Брайтон. На момент гибели ему было 15 лет, В сентябре этого года выйдет книга Ника Кейва “Вера, надежда и бойня” (Faith, Hope and Carnage), в которой он много рассуждает о смерти Артура.

Место гибели Артура Кейва

У музыканта есть еще два сына — Люк и Эрл, брат-близнец погибшего Артура. Эрл и Артур родились во втором браке музыканта с моделью Сюзи Бик.