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    Ник Джонас и Приянка Чопра показали дочь. Она 100 дней провела в отделении интенсивной терапии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ник Джонас и Приянка Чопра показали дочь. Она 100 дней провела в отделении интенсивной терапии

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    Звездные дети





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    Ник Джонас и Приянка Чопра

    Ник Джонас и Приянка Чопра опубликовали в инстаграме* совместное фото с дочерью, которую они назвали Малти Мари (“лунный свет” или “благоухающий цветок” на санскрите).

    Ник Джонас и Приянка Чопра с дочерью

    Супруги призналась, что совсем недавно забрали девочку домой — больше трех месяцев она провела в отделении интенсивной терапии для новорожденных.

    Путешествие каждой семьи уникально и требует определенной степени веры. Мы пережили несколько непростых месяцев, но, оглядываясь назад, мы понимаем, насколько драгоценным был каждый момент. Сейчас нас переполняет радость от того, что наша малышка наконец дома.

    Музыкант и актриса поблагодарили всех врачей, медсестер и других работников больницы в Лос-Анджелесе, которые заботились об их дочери.

    Приянка Чопра и Ник Джонас

    Малти Мари — первый ребенок как для Ника, так и для Приянки. Супруги стали родителями, воспользовались услугами суррогатной матери.

    * Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


    PetelinaОльга Петелина


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