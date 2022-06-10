Nihon Keizai: Китай и Индия лишили смысла западные санкции против России

Санкции Запада теряют свою силу из-за решения Индии и Китая нарастить закупки российских энергоносителей. В связи с этим появляются опасения, что все больше стран начнут искать способы обойти рестрикции, считают авторы Nihon Keizai.
США и страны ЕС ограничили поставки российской нефти. В это же время Китай и Индия нарастили ее закупки, что привело к росту доходов России, говорится в статье.
«В частности, она (Россия) получает повышенные доходы от экспорта своих энергоносителей при поддержке китайско-индийских закупок, при этом эффективность санкций США и Европы существенно снижается», — указали журналисты.
Аналогичная ситуация наблюдается с закупкой угля, экспорт которого в Индию и Китай существенно увеличился. Авторы допускают, что уже летом Пекин может нарастить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), а Нью-Дели уже расширили спотовые закупки СПГ из России.
«Также есть опасения, что все больше стран и организаций будут совершать по отношению к санкциям обходные маневры, например, подделывать регистрацию судов и пункты назначения», — пишет Nihon Keizai.
Поставки российского газа в ряд европейских стран были остановлены из-за нежелания государств оплачивать топливо рублями. Однако это не повлияло на них в плане сокращения в целом из-за значительного роста европейских цен на импортируемый природный газ, заключили авторы.