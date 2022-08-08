Нигерийский футболист «Спартака» Мозес выбыл на длительный срок из-за травмы сухожилия

Виктор Мозес не сыграет за московский «Спартак» в этом году из-за травмы ахиллова сухожилия.
Нигерийский футболист Виктор Мозес не поможет столичному «Спартаку» в официальных матчах до конца нынешнего года. Пресс-служба красно-белых сообщила, что у 31-летнего полузащитника был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.
Мозес получил тяжелую травму в игре с «Уралом», пишет RT. Из-за повреждения полузащитника заменили в первом тайме. Матч на стадионе «Екатеринбург Арена» завершился победой «Спартака» со счетом 2:0.
Мозес перешел в «Спартак» из лондонского «Челси». В этом сезоне полузащитник провел четыре матча РПЛ, в которых забил два гола.