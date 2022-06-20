Нидерланды заявили о невозможности заполнения газохранилищ к зиме

Нидерланды и Европа в целом не смогут заполнить газохранилища в достаточном количестве к зиме. Об этом сообщил министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен.
По словам министра, сейчас поставки российского газа быстро сокращаются. Власти Нидерландов уже принимают меры, чтобы подготовить страну к зиме. Но эмбарго на энергоносители может негативно повлиять на ситуацию.
«Это означает, что без дополнительных мер уже нельзя гарантировать, что мы сможем достаточно заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах для подготовки к зиме», — говорится в сообщении Йеттена.
На данный момент власти Нидерландов придерживаются плана, о котором сообщило правительство. Решено отменить ограничение на работу угольных электростанций.
Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что европейцы своими руками создают кризис, не отдавая России ремонтируемые турбины для поставок газа. РФ остается максимально надежным поставщиком, газ у нее есть и готов к поставкам, передает телеканал «360».