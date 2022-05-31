Нидерландский трейдер GasTerra официально лишился российского газа

Российский газовый холдинг указал на полную остановку поставок голубого топлива трейдеру GasTerra из Нидерландов.
Нидерландский концерн перестал получать природный газ из России, так как не стал платить за импорт рублями, отметили в пресс-службе «Газпрома».
«Газпром экспорт» накануне уведомлял партнеров, что может приостановить экспорт во вторник, 31 мая, из-за неоплаты сырья, поставленного в апреле, и непринятия условия оплаты топлива рублями.
Представители GasTerra ранее заявляли, что отказываются оплачивать российское сырье национальной валютой РФ, так как считают это нарушением контракта.