Крупнейшая в Нидерландах сеть супермаркетов Albert Heijn заявила, что не собирается предпринимать подобные действия, поскольку потребители привыкли к «Традиционному русскому яичному салату».

Производитель «Русского яичного салата» сообщил, что ему пришлось избавиться от 40 тыс. этикеток со старым названием. Подобная модернизация стоила компании 6,5 тыс. евро. Потребители остались довольны подобными изменениями.

«Салат изменит название, но в рецепте ничего не поменяется, поэтому вкус салата будет прежним», — сообщили представители Kleer Delicatessen.

Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Представители компании отметили, что, несмотря на изменение названия, вкус останется прежним, передает газета De Telegraf.