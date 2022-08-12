Нидерландский производитель убрал из названия популярного салата слово «русский»

Супермаркеты в Нидерландах уговорили производителя продуктов питания Kleer Delicatessen убрать из названия популярного яичного салата слово «русский».
Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Представители компании отметили, что, несмотря на изменение названия, вкус останется прежним, передает газета De Telegraf.
«Салат изменит название, но в рецепте ничего не поменяется, поэтому вкус салата будет прежним», — сообщили представители Kleer Delicatessen.
Производитель «Русского яичного салата» сообщил, что ему пришлось избавиться от 40 тыс. этикеток со старым названием. Подобная модернизация стоила компании 6,5 тыс. евро. Потребители остались довольны подобными изменениями.
Крупнейшая в Нидерландах сеть супермаркетов Albert Heijn заявила, что не собирается предпринимать подобные действия, поскольку потребители привыкли к «Традиционному русскому яичному салату».