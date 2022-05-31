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Нидерландская журналистка указала главе ФБР Мире Тэрада на усиление антироссийской повестки на Западе

Нидерландская журналистка указала главе ФБР Мире Тэрада на усиление антироссийской повестки на Западе
fondfbr.ru/Фонд борьбы с Репрессиями

Журналистка из Нидерландов Соня Ван Ден Энде, находящаяся на территории Донбасса в качестве военного корреспондента, рассказала главе основанного российским бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэрада об усилении антироссийской повестки на Западе.

Отвечая на вопрос Тэрада, почему Запад так пытается бороться с Россией, Ван Ден Энде напомнила, что еще 43-й президент США Джордж Буш в своей речи от 2001 года выразил намерение уничтожить страны так называемой оси зла,  передает Федеральное агентство новостей.  

«Конечно, Россия не упоминалась в этой речи, но в 2008 году она точно была внесена в список после речи [президента Владимира] Путина в Мюнхене, в которой он заявил о конце однополярного мира и зарождении многополярного мира. После этого Запад усилил повестку против России. Она усилилась с началом войны в Сирии, особенно в разгар войны в 2015 году, когда Россия пришла на помощь», — приводятся слова Ван Ден Энде в материале, опубликованном на сайте ФБР.

Говоря о нынешней ситуации вокруг Украины, журналистка заявила, что Запад умышленно не освещает беспредел, устраиваемый Вооруженными силами Украины. Вместо этого американские СМИ бросили все силы на очернение России.

Ван Ден Энде тэрада фбр
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