Нидерландская журналистка указала главе ФБР Мире Тэрада на усиление антироссийской повестки на Западе

«Конечно, Россия не упоминалась в этой речи, но в 2008 году она точно была внесена в список после речи [президента Владимира] Путина в Мюнхене, в которой он заявил о конце однополярного мира и зарождении многополярного мира. После этого Запад усилил повестку против России. Она усилилась с началом войны в Сирии, особенно в разгар войны в 2015 году, когда Россия пришла на помощь», — приводятся слова Ван Ден Энде в материале, опубликованном на сайте ФБР.