Журналистка из Нидерландов Соня Ван Ден Энде, находящаяся на территории Донбасса в качестве военного корреспондента, рассказала главе основанного российским бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэрада об усилении антироссийской повестки на Западе.
Отвечая на вопрос Тэрада, почему Запад так пытается бороться с Россией, Ван Ден Энде напомнила, что еще 43-й президент США Джордж Буш в своей речи от 2001 года выразил намерение уничтожить страны так называемой оси зла, передает Федеральное агентство новостей.
«Конечно, Россия не упоминалась в этой речи, но в 2008 году она точно была внесена в список после речи [президента Владимира] Путина в Мюнхене, в которой он заявил о конце однополярного мира и зарождении многополярного мира. После этого Запад усилил повестку против России. Она усилилась с началом войны в Сирии, особенно в разгар войны в 2015 году, когда Россия пришла на помощь», — приводятся слова Ван Ден Энде в материале, опубликованном на сайте ФБР.
Говоря о нынешней ситуации вокруг Украины, журналистка заявила, что Запад умышленно не освещает беспредел, устраиваемый Вооруженными силами Украины. Вместо этого американские СМИ бросили все силы на очернение России.