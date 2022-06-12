Нидерландская журналистка назвала геноцидом преступления «азовцев» в Мариуполе

В беседе с корреспондентом «Известий» Алексеем Полтораниным она отметила, что лично была в городе и общалась с местными жителями, которые рассказали ей о зверствах нацистов. Кроме того, она дала оценку подготовке ВСУ к нападению на Донбасс. По словам Ван Ден Энде, факт укрепления украинских военных говорит о том, что Киев продолжает получать поддержку со стороны НАТО.