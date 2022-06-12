Нидерландская журналистка назвала геноцидом преступления «азовцев» в Мариуполе

Журналистка из Нидерландов Соня Ван Ден Энде заявила, что преступления националистов батальона «Азов»* (против представителей формирования в России возбуждены уголовные дела) против мирного населения Мариуполя являются геноцидом.
В беседе с корреспондентом «Известий» Алексеем Полтораниным она отметила, что лично была в городе и общалась с местными жителями, которые рассказали ей о зверствах нацистов. Кроме того, она дала оценку подготовке ВСУ к нападению на Донбасс. По словам Ван Ден Энде, факт укрепления украинских военных говорит о том, что Киев продолжает получать поддержку со стороны НАТО.
«Видим своими глазами, что очень долго готовились. Во время Первой мировой войны у Бельгии и Франции были такие же серьезные укрепления. Конечно, здесь не обошлось без натовских инструкторов, которые обучали их это делать», — отметила журналистка.
В завершении она подчеркнула, что в интересах этих лиц было втягивание в конфликт Донецка и Луганска.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела