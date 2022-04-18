Nickelodeon, Paramount Comedy и MTV Russia прекращают вещание в России с 20 апреля

Компания Paramount, которой принадлежат телеканалы Paramount Comedy, MTV Russia, MTV Live HD, Nickelodeon, Nick Jr., NickToons и другие, прекращает вещание в России с 20 апреля из-за военной спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в телеграм-канале “Кабельщик”. В пятницу операторы начали получать от компании Paramount уведомления о выключении ее группы каналов с 20 апреля. Месяц назад, 16 марта, компания сообщила о своем намерении сделать это в связи с санкциями,

— говорится в сообщении канала.



Еще с середины марта компания Paramount Global отказалась от сделок с российскими клиентами и лицензирования контента, что коснется в том числе издательства Simon & Schuster, которое принадлежит Paramount. Ранее компания также покинула отечественный кинопрокат. Собирается ли в дальнейшем Paramount возвращаться на российский рынок, неизвестно.

Похожее решение до этого приняла компания Discovery, которая остановила вещание 15 кабельных каналов, в том числе Discovery Channel и Animal Planet.