Ничего слабее у AMD нет. Появились тесты видеокарты Radeon RX 6300M

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Видеокарта Radeon RX 6300M была представлена несколько месяцев назад, но пока не появилась в ноутбуках. Однако, видимо, в ближайшее время появится, так как моноблок HP Zhan 99 Pro G9 AIO засветился в тесте как раз с таким адаптером в составе.





Кроме прочего, это позволяет нам понять, на что способна новинка. Если судить по Geekbench, возможности её очень скромны.

В OpenCL результат составил 30 044 балла, а в Vulkan — 24 371 балл. Это очень слабый результат. Для сравнения, примерно столько же набирает GeForce MX450, которая на рынке присутствует уже достаточно давно.

Конечно, Geekbench — далеко не лучший тест для GPU, но результаты RX 6300M и не могут быть высокими. Карта располагает всего 768 потоковыми процессорами, 64-разрядной шиной и 2 ГБ памяти. При этом частота GPU составляет всего 1512 МГц. Для сравнения, графическое ядро Radeon 680M в процессорах Ryzen 6000 имеет ту же конфигурацию, но с частотой GPU 2,4 ГГц. Так что, вероятно, при очном сравнении iGPU окажется быстрее.