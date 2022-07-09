Ничего по-настоящему нового в оболочке Samsung One UI 5.0 нет. Бета-версию уже успели протестировать

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Оболочка Samsung One UI 5.0 вскоре станет доступна в виде бета-версии, но взглянуть на неё весьма подробно мы можем уже сейчас.





Автор ресурса 9to5google сумел заполучить бета-версию оболочки и подробно её изучить. При этом это ранняя бета-версия, так что в публичной могут быть какие-то изменения.

Дизайн уведомлений был немного изменен. Появились новые значки, у тени уведомлений и быстрых настроек теперь есть настройка непрозрачности.

Функция OCR (распознавание текста) теперь доступно прямо в приложении галереи, тогда как в One UI 4 это часть функции Bixby Vision.

Также Samsung внесла некоторые изменения в жесты, работающие с многозадачностью. В частности, можно провести двумя пальцами вверх от нижней части экрана, чтобы получить доступ к раздельному отображению двух приложений, или провести пальцем от правого верхнего угла, чтобы открыть всплывающее окно.





Кроме того, появилась функция совместной работы с Samsung Notes, активное приложение теперь отображается в быстрых настройках, а также в настройках есть переключатель UWB.

В итоге пока One UI 5.0 не предлагает вообще ничего кардинального нового, но ранее уже были слухи, что новая оболочка как раз принесёт лишь незначительные косметические изменения и ряд новых, но не очень важных функций.