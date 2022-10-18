Ничего мощнее GeForce RTX 4090 в актуальной линейке может уже не выйти. Nvidia не станет выпускать адаптер Titan нового поколения

Видеокарта GeForce 4090 может так и остаться самой старшей картой новой линейки Nvidia.

Как сообщает известный инсайдер kopite7kimi, Nvidia не планирует выпускать ускоритель Titan в рамках поколения Ada Lovelace.





Причины такого решения неизвестны, но стоит помнить, что в линейке RTX 30 адаптера Titan не было. Последней моделью этого семейства была Titan RTX, основанная на GPU TU102, то есть фактически относящаяся к линейке RTX 20.

Правда, можно вспомнить ещё карту Titan V, которая не имела отношения ни к одной линейке GeForce, потому что опиралась на GPU GV100 поколения Volta, которое вообще не имело игровых представителей. Не исключено, что нечто подобное может произойти и с новой Titan, ведь у Nvidia ещё есть архитектура Hopper.

В любом случае, остаётся и вероятность выхода GeForce RTX 4090 Ti, о чём также упоминает инсайдер. Ранее мы уже слышали, что Nvidia будет решать, выпускать или не выпускать такую карту, опираясь на результаты адаптеров Radeon RX 7000.

Инсайдер kopite7kimi в своё время первым точно описал параметры карт GeForce RTX 30, да и карты RTX 40 также описывал не раз. В целом он является одним из самых надёжных источников в данном сегменте.