Nice-Matin: виллы Олега Дерипаски и Кирилла Шамалова арестованы во Франции

Олег Дерипаска

Власти Франции арестовали три виллы российских бизнесменов, попавших под санкции. Речь идет об особняках главы “Русала” Олега Дерипаски, председателя совета директоров “Русской платины” Мусы Бажаева и акционера “Сибура” и предполагаемого бывшего зятя Владимира Путина Кирилла Шамалова. Об этом сообщают французские издания Nice-Matin и BFMTV.

Дом Дерипаски, которым он владеет с 2005 года, расположен около Сен-Тропе, на Лазурном Берегу находится и собственность Бажаева — особняк в стиля Версальского дворца построен на территории коммуны Сен-Жан-Кап-Ферра. Недвижимость, которую считают принадлежащей Шамалову, находится в окрестностях Биаррица.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что во Франции в общей сложности уже заморожено более 40 объектов недвижимости, связанных с попавшими под санкции российскими бизнесменами, в том числе и вилла Романа Абрамовича “Шато де ла Круа” на Лазурном Берегу. Ее бывший владелец “Челси” приобрел в 2009 году.

Также во Франции заблокировано 22,8 млрд евро из зарубежных активов Банка России и арестовано несколько яхт российских бизнесменов. Проверить имущество олигархов во Франции ранее распорядился президент Эммануэль Макрон.

Среди недавних решений французских властей — арест двух картин, которые входили в нашумевшую выставку коллекции братьев Морозовых. Картину Валентина Серова “Портрет Тимофея Морозова” конфисковали, так как она принадлежит московскому Музею искусства авангарда МАГМА, который был создан российским предпринимателем Вячеславом Кантором. А работа Петра Кончаловского “Автопортрет в сером” была задержана во Франции, так как принадлежит российскому миллиардеру Петру Авену. Оба предпринимателя ранее попали в санкционные списки.