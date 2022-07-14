Nice-Matin: бизнесмены на юге Франции страдают из-за нехватки российских туристов

Менеджер одного из агентств по недвижимости на Антибе заверил, что до начала спецоперации к ним приезжали состоятельные российские туристы, которые часто снимали апартаменты на длительный срок. По словам представителя компании-арендодателя, до 98% сделок приходилось на россиян.