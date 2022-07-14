Nice-Matin: бизнесмены на юге Франции страдают из-за нехватки российских туристов

Агентства недвижимости и магазины мыса Антиб, что на южном побережье Франции, пожаловались на нехватку туристов из России, пишет местная газета Nice-Matin, передает РИА Новости.
Менеджер одного из агентств по недвижимости на Антибе заверил, что до начала спецоперации к ним приезжали состоятельные российские туристы, которые часто снимали апартаменты на длительный срок. По словам представителя компании-арендодателя, до 98% сделок приходилось на россиян.
«Это была очень спокойная клиентура, зачастую родители с детьми. Они все планировали вернуться в этом сезоне Им на смену пришли европейцы, но это не та клиентура», — посетовали в агентстве.
Со сложностями столкнулись и местные магазинчики, торгующие гастрономическими товарами. Владелец одной из подобных точек заявил, что выручка сократилась на 10% из-за падения туристического потока из РФ.
Ранее сообщалось, что кипрские предприниматели не знают, как прожить без российских туристов.