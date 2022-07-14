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Nice-Matin: бизнесмены на юге Франции страдают из-за нехватки российских туристов

Nice-Matin: бизнесмены на юге Франции страдают из-за нехватки российских туристов
imagebroker/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

Агентства недвижимости и магазины мыса Антиб, что на южном побережье Франции, пожаловались на нехватку туристов из России, пишет местная газета Nice-Matin, передает РИА Новости.

Менеджер одного из агентств по недвижимости на Антибе заверил, что до начала спецоперации к ним приезжали состоятельные российские туристы, которые часто снимали апартаменты на длительный срок. По словам представителя компании-арендодателя, до 98% сделок приходилось на россиян.

«Это была очень спокойная клиентура, зачастую родители с детьми. Они все планировали вернуться в этом сезоне Им на смену пришли европейцы, но это не та клиентура», — посетовали в агентстве.

Со сложностями столкнулись и местные магазинчики, торгующие гастрономическими товарами. Владелец одной из подобных точек заявил, что выручка сократилась на 10% из-за падения туристического потока из РФ.

Ранее сообщалось, что кипрские предприниматели не знают, как прожить без российских туристов.

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