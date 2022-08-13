NI: Запад столкнулся с риском «истощения» из-за помощи Украине

Запад должен избрать новую стратегию по Украине, чтобы избежать борьбы «на истощение» в рамках украинского кризиса. Об этом заявила аналитик журнала The National Interest Джеральд Ф. Хайман.
Западные государства тратят миллиарды долларов на оружие для Украины. Однако Киев начинает требовать все большей помощи. Хайман подчеркнула, что подобная ситуация не может длиться вечно.
«В ранее едином политическом фронте в США уже образуются трещины. Некоторые республиканцы, по-прежнему меньшинство, теперь выступают против продолжающегося безграничного финансирования Украины», — объяснил Хайман.
В связи с этим НАТО и Украине требуется разработать новую долгосрочную стратегию. Данный план должен придерживаться реалистичных целей и не сильно истощать ресурсы Запада, резюмирует Хайман.