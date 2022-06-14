NI: укрепление рубля приведет к финансовым потерям Запада

«Бремя, которое свалилось на плечи Запада, вынужденного согласиться с системой Путина, будет становиться все более болезненным. Если рубль в предстоящие месяцы будет и дальше укрепляться, западным странам придется нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт незаменимых энергоресурсов», — утверждает автор.