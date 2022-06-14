NI: укрепление рубля приведет к финансовым потерям Запада

Обозреватель американского портала National Interest Аксель де Верну в одном из материалов рассказал, что дальнейшее укрепление курса рубля приведет к тому, что западные страны будут больше тратить при закупке российских энергоресурсов.
По словам эксперта, «система Путина», по которой недружественные страны должны платить за российский газ в рублях, привела к существенному укреплению рубля.
«Бремя, которое свалилось на плечи Запада, вынужденного согласиться с системой Путина, будет становиться все более болезненным. Если рубль в предстоящие месяцы будет и дальше укрепляться, западным странам придется нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт незаменимых энергоресурсов», — утверждает автор.
Такой сценарий, пишет автор, приведет к тому, что российская валюта начнет пользоваться повышенным спросом и покажет неспособность Запад воздействовать на курс национальной валюты РФ при помощи санкций.
Некоторые страны Запада ввели санкции в адрес РФ после начала спецоперации на Украине, меры коснулись поставок российских энергоресурсов за рубеж. Подобные меры обернулись экономическими проблемами для Европы и США, вызвав рост цен на топливо, продукты, электроэнергию. Многие западные политики и эксперты заключали, что санкции могут сильнее всего ударить именно по странам ЕС, нежели по России.