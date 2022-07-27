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NI: российские военные истощают запасы беспилотников у ВСУ

NI: российские военные истощают запасы беспилотников у ВСУ
Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/globallookpress

Украинская армия ежедневно теряет по 8-12 беспилотников из-за действий российских войск. По словам американского эксперта Марка Эпископоса, скоро у ВСУ вообще не будет дронов. 

В колонке для издания The National Interest Эпископос отметил успехи российских войск на поприще борьбы с беспилотниками противника. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный пересказ материала. По словам эксперта, у ВСУ остались по большей степени только разведывательные легкие аппараты. 

«В среднем украинский разведывательный беспилотник может просуществовать около недели, прежде чем его уничтожают российские системы противовоздушной обороны», — сообщает обозреватель NI. 

Согласно информации, которую предоставляет Министерство обороны РФ, российские войска с февраля уничтожили 1600 дронов. ВСУ до начала боев успели купить крупную партию ударных беспилотников Bayraktar TB2 у Турции, но сколько их осталось теперь — неизвестно. 

беспилотники ВСУ Украина Эпископос
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