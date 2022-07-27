NI: российские военные истощают запасы беспилотников у ВСУ

Украинская армия ежедневно теряет по 8-12 беспилотников из-за действий российских войск. По словам американского эксперта Марка Эпископоса, скоро у ВСУ вообще не будет дронов.
В колонке для издания The National Interest Эпископос отметил успехи российских войск на поприще борьбы с беспилотниками противника. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный пересказ материала. По словам эксперта, у ВСУ остались по большей степени только разведывательные легкие аппараты.
«В среднем украинский разведывательный беспилотник может просуществовать около недели, прежде чем его уничтожают российские системы противовоздушной обороны», — сообщает обозреватель NI.
Согласно информации, которую предоставляет Министерство обороны РФ, российские войска с февраля уничтожили 1600 дронов. ВСУ до начала боев успели купить крупную партию ударных беспилотников Bayraktar TB2 у Турции, но сколько их осталось теперь — неизвестно.