В колонке для издания The National Interest Эпископос отметил успехи российских войск на поприще борьбы с беспилотниками противника. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный пересказ материала. По словам эксперта, у ВСУ остались по большей степени только разведывательные легкие аппараты.