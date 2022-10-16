Новости04

NI: разработчик F-35 не уверен в способности истребителей преодолеть российскую ПВО

NI: разработчик F-35 не уверен в способности истребителей преодолеть российскую ПВО
Matt Short/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские специалисты опасаются, что современные системы противовоздушной обороны России и Китая станут серьезной проблемой для истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает The National Interest.

Сейчас разработчики самолета стараются проработать сценарии вероятного столкновения F-35 с современными ЗРК, пишет источник. Как отмечают аналитики NI, новейшие системы ПВО работают в широком диапазоне и способны обнаружить цели на расстоянии в сотни километров, в том числе стелс-самолеты.

Ранее СМИ сообщили, что ВВС США провалили испытания гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой в рамках программы Conventional Prompt Strike, на Гавайях.

F-35 ВВС США зрк ПВО США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.