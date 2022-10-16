NI: разработчик F-35 не уверен в способности истребителей преодолеть российскую ПВО

Американские специалисты опасаются, что современные системы противовоздушной обороны России и Китая станут серьезной проблемой для истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает The National Interest.
Сейчас разработчики самолета стараются проработать сценарии вероятного столкновения F-35 с современными ЗРК, пишет источник. Как отмечают аналитики NI, новейшие системы ПВО работают в широком диапазоне и способны обнаружить цели на расстоянии в сотни километров, в том числе стелс-самолеты.
Ранее СМИ сообщили, что ВВС США провалили испытания гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой в рамках программы Conventional Prompt Strike, на Гавайях.