«Ни одного не видел русского снаряда»: житель Волновахи рассказал правду об обстрелах города

Военные Народной милиции ДНР совместно с российскими военнослужащими продолжают освобождать населенные пункты республики. В Сети появилось видео с рассказом жителя Волновахи об обстрелах города солдатами ВСУ.
Мирный житель освобожденной Волновахи, Анатолий Болотов, все время, пока в городе шли бои, оставался в своем доме. Он отказался от эвакуации и стал свидетелем обстрелов мирных кварталов военнослужащими украинской армии.
«Ни одного не видел русского снаряда, который летел оттуда. Все летели от больницы (где стояли ВСУ)», — рассказал Анатолий Болотов.
По словам жителя Волновахи, место, откуда прилетел снаряд можно узнать и по яме, и как он лежит.
Многие украинцы, по словам Болотова, не хотят открывать глаза, а только слушают украинское телевидение, которое зачастую говорит ложь.
Пожилого мужчину во время обстрела Волновахи ранило, но он все-равно не захотел эвакуироваться и оставлять свой дом. В 2014 году Анатолий Болотов на референдуме голосовал за ДНР.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.