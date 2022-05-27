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«Ни одного не видел русского снаряда»: житель Волновахи рассказал правду об обстрелах города

«Ни одного не видел русского снаряда»: житель Волновахи рассказал правду об обстрелах города
рисунок фан

Военные Народной милиции ДНР совместно с российскими военнослужащими продолжают освобождать населенные пункты республики. В Сети появилось видео с рассказом жителя Волновахи об обстрелах города солдатами ВСУ.

Мирный житель освобожденной Волновахи, Анатолий Болотов, все время, пока в городе шли бои, оставался в своем доме. Он отказался от эвакуации и стал свидетелем обстрелов мирных кварталов военнослужащими украинской армии.

«Ни одного не видел русского снаряда, который летел оттуда. Все летели от больницы (где стояли ВСУ)», — рассказал Анатолий Болотов.

По словам жителя Волновахи, место, откуда прилетел снаряд можно узнать и по яме, и как он лежит.

Многие украинцы, по словам Болотова, не хотят открывать глаза, а только слушают украинское телевидение, которое зачастую говорит ложь.

Пожилого мужчину во время обстрела Волновахи ранило, но он все-равно не захотел эвакуироваться и оставлять свой дом. В 2014 году Анатолий Болотов на референдуме голосовал за ДНР.

«Ни одного не видел русского снаряда»: житель Волновахи рассказал правду об обстрелах города

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.

волноваха ВСУ ДНР
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RusNewsToday24
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